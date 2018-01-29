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(Görüntülü Haber) AİHM tarafından Atatürk'e verilen Bozkurt Heykeli ilgi görüyor

Yaprak KOÇER SAMSUN, (DHA) LAHEY Sürekli Adalet Divanı (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından 7 Eylül 1927'de Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen 'Bozkurt heykeli' Samsun Gazi Müzesi'nde sergileniyor

29 Ocak 2018 18:12

Yaprak KOÇER SAMSUN, (DHA) LAHEY Sürekli Adalet Divanı (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) tarafından 7 Eylül 1927\'de Mustafa Kemal Atatürk\'e hediye edilen \'Bozkurt heykeli\' Samsun Gazi Müzesi\'nde sergileniyor. Heykel müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye\'nin \'Bozkurt\' isimli yolcu gemisi Fransızların \'Lotus\' adlı gemisiyle 2 Ağustos 1926 gecesi Ege açıklarında çarpışması sonucu 8 Türk boğularak öldü. Olayın ardından Türk mahkemelerince Lotus Gemisi\'nin kaptanı 80 gün hapis cezasına çarptırıldı. Fransızlar daha sonra davayı Lahey Sürekli Adalet Divanı\'na bugünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne götürdü. Mahkeme 7 Eylül 1927\'de Türkiye\'nin hukuka aykırı davranmadığına karar vererek Türk heyetine, Atatürk\'e verilmek üzere tunçtan \'Bozkurt heykeli\' hediye etti. Bu davadan dolayı dönemin Adalet Bakanı Mahmud Esad\'a Atatürk tarafından \'Bozkurt\' soyadı verildi. Heykel 1968\'de Anıtkabir?deki müzeden Samsun\'daki Atatürk Müzesi?ne getirildi. 2006 yılında Gazi Müzesini açılmasıyla birlikte burada sergilenmeye devam etti. Heykel müzeyi gezen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Heykelin teşhir edildiği camekanın üzerinde heykelin hikayesiyle ilgili bilgi yer alıyor. Heykelle ilgili bilgiyi okuyan vatandaşlar ise hikayesinden etkileniyor. Gazi Müzesi\'nde yaklaşık 200 etnoğrafik eser bulunuyor. Eserler arasında Mustafa Kemal Atatürk\'ün kıyafetleri, özel eşyaları, Samsun\'a gelişinde kullandığı yorganı, kullandığı banyo, yatak odası mobilyaları, çalışma masası ve fotoğrafları yer alıyor.

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