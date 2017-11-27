(Görüntülü Haber) Ahtapot köpekbalığını böyle kandırdı

İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Doğal hayatı yakında gözleyen “Mavi Gezegen 2” belgeseli ekibi, bir ahtapotun daha önce hiç gözlemlenmemiş bir davranışını görüntüledi. Belgeselin “Yeşil Denizler” adlı beşinci bölümünde ekrana gelecek olan görüntülerde, bir köpekbalığı tarafından takip edilen ahtapotun dokunaçlarını balığın solungaçlarına sararak saldırganı nefessiz bıraktığı ve böylece kurtulduğu görüldü. Köpekbalığından açık bir alanda kurtulan ve saklanacak bir yer bulamayan ahtapot, etraftan topladığı deniz kabuklarını bir kubbe gibi etrafına sararak köpekbalığını kandırıyor. Belşgeselin kameramanı bir süperstar olarak adlandırdığı ahtapot için, “Onun köpekbalığını böylesine kandırdığını görmek inanılmazdı.” dedi.