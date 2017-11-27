T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) Ahtapot köpekbalığını böyle kandırdı

İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Doğal hayatı yakında gözleyen “Mavi Gezegen 2” belgeseli ekibi, bir ahtapotun daha önce hiç gözlemlenmemiş bir davranışını görüntüledi

27 Kasım 2017 18:59

İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Doğal hayatı yakında gözleyen “Mavi Gezegen 2” belgeseli ekibi, bir ahtapotun daha önce hiç gözlemlenmemiş bir davranışını görüntüledi. Belgeselin “Yeşil Denizler” adlı beşinci bölümünde ekrana gelecek olan görüntülerde, bir köpekbalığı tarafından takip edilen ahtapotun dokunaçlarını balığın solungaçlarına sararak saldırganı nefessiz bıraktığı ve böylece kurtulduğu görüldü. Köpekbalığından açık bir alanda kurtulan ve saklanacak bir yer bulamayan ahtapot, etraftan topladığı deniz kabuklarını bir kubbe gibi etrafına sararak köpekbalığını kandırıyor. Belşgeselin kameramanı bir süperstar olarak adlandırdığı ahtapot için, “Onun köpekbalığını böylesine kandırdığını görmek inanılmazdı.” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHADoğalGezegenBelgeselinDenizler”KöpekbalığındanBelşgeselin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24