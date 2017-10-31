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(Görüntülü Haber) Ahşap iskeleden düşen işçi öldü

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'ndeki bir binanın cephesinde kaplama işi yapan ve güvenlik önlemi almadığı belirtilen inşaat ustası 58 yaşındaki Sait Kayaalp, 5'inci kattaki ahşap iskeleden dengesini kaybederek düşüp, öldü

31 Ekim 2017 15:25

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'ndeki bir binanın cephesinde kaplama işi yapan ve güvenlik önlemi almadığı belirtilen inşaat ustası 58 yaşındaki Sait Kayaalp, 5\'inci kattaki ahşap iskeleden dengesini kaybederek düşüp, öldü. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi\'ndeki binada meydana geldi. Binanın dışında kaplama işi yapan inşaat ustası Sait Kayaalp, 5\'inci katta kurulan iskelede güvenlik önlemi olmadan çalışmaya başladı. Kayaalp, durduğu tahta kalıpta dengesini kaybedince yaklaşık 20 metreden beton zemindeki demir korkulukların üzerine düştü. Olayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İnşaata gelen sağlık ekipleri, Kayaalp\'in öldüğünü belirledi. Bir ayağı demir korkuluklara saplanan Kayaalp\'in cesedi, itfaiye yaptığı çalışmayla demirden çıkardı. Kayalap\'in iş arkadaşları ve yakınları gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından Kayaalp\'in cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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