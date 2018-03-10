(Görüntülü Haber) Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı (1)

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık\'ın da bulunduğu 4\'ü tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu\'nun tahliyesine karar verildi. Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.15 sıralarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi\'nden salıverildi. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu\'yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Şık, \"Ben hiçbir şekilde sevinçli değilim. Akın Atalay bu komplonun son tutuklusu olarak içerideyken sizlerin de sevinmesini istemiyorum, öfkeli olmanızı tercih ediyorum. Çünkü öfke bizi ayakta tutacak. Bunu yapmazsak saçma sapan şeylere sevinmeye devam edeceğiz. Bugün sevineceğimiz bir gün değil. Ben 6 yıl önce yine bir Mart ayında buradan çıkmıştım.\" dedi. Murat Sabuncu\'da tutukluluğunun devamına karar verilen Akın Atalay\'a değinerek, \"Bugün onun doğum günü. Onun doğum gününü de kutluyorum. Umut ediyorum en kısa zamanda onu da yanımıza alacağız. Cumhuriyet her zaman olduğu gibi bağımsız gazetecilik yapmaya devam edecek.\" diye konuştu. Sabuncu ve Şık daha sonra araçlara binerek oradan ayrıldı.