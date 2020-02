(Görüntülü Haber) Ahlatlı öğrencilerden Afrin'deki Mehmetçiğe duygulandıran mektuplar

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesinde farklı okullarda eğitim gören 200 öğrenci, Afrin\'de görevili askerlere duygu yüklü mektuplar yolladı. Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla beldesindeki değişik okullardan 200 öğrenci, terör unsurlarına karşı Afrin\'de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik için mektup yazdı. Öğrenciler, Afrin\'de teröristlerle çarpışan askerlere ulaştırılması için kendi duygularını anlattıkları 200 mektubu Ahlat Kaymakamı ve Ovakışla Belediye Başkan Vekili Mustafa Akgül\'e teslim etti. Yaşları 9 ile 13 arasında değişen ilkokul öğrencilerinin yazdıkları mektupların birkaçını okuyan Kaymakam Akgül, duygu dolu anlar yaşadı. \'YÜREĞİMİZ SİZİNLE\' Ovakışla İlkokulu 4\'üncü sınıf öğrencisi Gamze İnan\'ın Afrindeki Mehmetçiğe yazdığı mektubunda şu cümleler yer aldı: \"Sevgili asker abilerim. Sizler bizim için savaşıyor, bizler için canınızı feda ediyorsunuz. Eminim ki; bizler için elinizden geleni yapıyorsunuz. Bizler ise sizin için yapabileceğimiz tek şey dua etmek olacaktır. Yiğit Mehmetçikler; sizin yakınınızda olmasak da gönlümüz, yüreğimiz ve kalbimiz her zaman sizin yanınızda olacaktır. Sizleri Allah\'a emanet ediyorum. En içten dualarımız sizlerle olacaktır. Atatürk\'ün dediği gibi \'Vatana ihanetin nedeni olmaz, er ya da geç bedeli olur\' sizler bu emeğinizin karşılığını er ya da geç alacaksınız. Onlar da bedelini ödeyecekler. Sizler her zaman, her yerde kalbimizdesiniz. Sizlere başarılar diliyorum. Vatansever Yiğit Mehmetçikler.\" \'ZAFERLE DÖNMENİZİ BEKLİYORUZ\' Ovakışla Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrencisi İlahida Tuncer ise mektubunda şunları yazdı: \"Afrin\'de vatanı ve toprağı için savaşan bütün askerlerimize merhaba. Ben İlahida. 8\'inci sınıf öğrencisiyim. Bugün operasyonumuzun 20\'nci günü ve zafere az kaldı inşallah. Her akşam televizyonu açıp son gelişmeleri ve durumunuzu öğrenmeye çalışıyorum. Siz orada canla başla mücadele ederken, emin olun bizler de, sizin için daima dua ediyoruz. Hepimizin umudu sizlersiniz. Biz hepimiz, yarınlarımız için sizleri örnek alıyoruz. Belki şu anda size çok katkımız yoktur. Ama emin olun, Türk milleti daima dualarıyla sizlerle beraberdir. Sizin zaferle geri dönmenizi dört gözle bekliyoruz. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Hepimizin umudu sizlersiniz. İnşallah hedefinize ulaşıp oraya Türk bayrağı dikersiniz. Hepinize çok güveniyoruz. Sizin gibi kahraman askerimiz olduğu için çok gururluyuz. Allah kimseye birlik ve beraberliğimizi bozma fırsatı vermesin.\" Ahlat Kaymakamı Akgül ise, öğrencilerden aldıkları mektupları Mehmetçiğe ulaştıracaklarını, yazılan mektupların duygu yüklü ve anlamlı olduğunu söyledi. Mektup teslim programına, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden de katıldı.