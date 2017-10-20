(Görüntülü Haber) Ahlat Selçuklu Mezarlığında yeni mezarlar gün yüzüne çıkarıldı

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA) - BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde bulunan dünyadaki en büyük Türk-İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı\'nda yapılan kazılarda, yeni mezar sandukaları toprak altından çıkartıldı. Prof. Dr. Recai Karahan bu yılki kazılarda 100 yeni mezar taşını gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ahlat Selçuklu Mezarlığı\'nda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülen çalışmalarında, yeni mezar taşları ve geometrik şekiller ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Karahan, Cumhurbaşkanının himayesinde ve DAP İdaresi\'nin desteğiyle alanda çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmaların Kasım ayının ortalarına kadar sürdürmeyi planladıklarını belirten Prof. Dr. Karahan şöyle konuştu: \"Yaz boyunca devam ettiğimiz alanın dışında bu alanı DAP idaresinin bizi desteklemesiyle devam ediyoruz. Bu alanın bir özelliği de var. 1276’da El-Biruni’nin bize aktardığına göre, burada olan büyük bir depremin etkisiyle çok sayıda insanın öldüğünü tahmin etmekteyiz. Yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan Mesud Bitlisi ve yanında torunları, çocuklarının mezarları da var. Şu ana kadar 60\'a yakın mezar taşı ortaya çıktı. Bu sayı, hava şartları müsaade ederse 100\'e ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar yeni çıkan mezar taşları. Toprak altındaydılar. Bazı sandukalarda şimdiye kadar görmediğimiz geometrik motifler, sonsuzluk motiflerine de denk geldik. Tabi ki şimdilik daha işin başındayız.\"