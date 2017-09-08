T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü Haber) Agü Spor hazırlık maçları için Mersin’de

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- BİLYONER

08 Eylül 2017 19:47

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)- BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Agü Spor, 2 hazırlık maçı yapmak için Mersin’e gitti. Sezon hazırlıklarını yerli sporcular ile sürdüren Agü Spor bugün sabah saatlerinde Mersin’e hareket etti. Agü Spor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve geçen sezona kadar Girne Üniversitesi adı ile mücadele eden Çukurova Basket\'le karşılaşacak. Menajer Oktay Yamakoğlu, şu bilgileri verdi: “Kafilede ikisi alt yapıdan olmak üzere tamamı Türk 10 sporcu yer alacak. Mersin’de ilk hazırlık maçlarımızı oynayacağız. İnşallah hiçbir sporcumuz sakatlık yaşamadan Mersin’den güzel bir şekilde döneriz. Yabancı transferlerimizden bir kaçının ev sahipliğini yapacağımız Erciyes Cup öncesi takıma katılmasını bekliyoruz. Sonrasında hazırlıklarımız hız kazanacak.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAPLANKAYSERİ DHA BİLYONER COM Kadınlar Basketbol LigiAgü SporMersineSezonAgü Spor Mersin Büyükşehir BelediyesporGirneBasketMenajer Oktay YamakoğluTürkMersindeMersindenYabancıErciyes CupSonrasında

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24