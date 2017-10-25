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(Görüntülü Haber) Ağrıları geçmeyen bel fıtığı hastasına MR uyumlu pil

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN'da 7 ameliyata rağmen ağrıları geçmeyen bel fıtığı hastası 45 yaşındaki Rabia Türkan'a, MR uyumlu pil takıldı

25 Ekim 2017 22:49

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN\'da 7 ameliyata rağmen ağrıları geçmeyen bel fıtığı hastası 45 yaşındaki Rabia Türkan\'a, MR uyumlu pil takıldı. Türkan\'ın beline operasyonla yerleştirilen pil, ağrılar sırasında titreşimle şok etkisi oluşturup hareketliliği sağlayarak ağrıları sonlandıracak. Bel fıtığı bulunan Rabia Türkan, geçmeyen ağrıları nedeniyle 7 kez ameliyat edildi. Ağrıları geçmeyen Türkan\'a, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Yrd. Doç. Dr. Cem Yücetaş tarafından 1 yıl boyunca fizik tedavi uygulandı. Tedavinin ardından Türkan, yeniden ameliyata alınıp beline MR uyumlu pil takıldı. Uzaktan kontrol edilebilen ve ağrı sırasında titreşimle şok etkisi oluşturup hareketliliği sağlayacak pille Türkan?ın ağrılarının geçmesi hedefleniyor. Geçici olarak takılan pilin, ağrıları geçirmesi durumunda kalıcı pille değiştirileceği belirtildi. Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Cem Yücetaş, hastanın ağrılarının yüzde 90\'ının geçtiğini söylediğini belirterek, \"7 kez bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan hastamızın ağrıları geçmedi. Sağ kalçada da ağrısı oluştu. Hastamıza fizik tedavi uygulamasından sonra operasyon yaptık. Şuan hastamız ağrılarının yüzde 90 geçtiğini söylemektedir. Eğer bu başarılı olursa 10 gün sonra kalıcı pilini takacağız\" dedi. Takılan pil sayesinde 7 yıldır geçmeyen ağrılarının geçtiğini ifade eden Rabia Türkan ise, doktorlara ameliyat için teşekkür etti.

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