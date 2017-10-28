(Görüntülü Haber) Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralandı

Yusuf İBA/DOĞUBAYAZIT(Ağrı), (DHA)-AĞRI’nın Doğubayazıt İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Doğubayazıt-Ağrı karayolu üzerinde meydana geldi. 35 yaşındaki Mehmet Nuri Görcegez yönetimindeki 04 D 3693 plakalı otomobil Ağrı yönüne giderken istikametine doğru seyir halindeyken karşı şeritten gelen Yusuf Kaya yönetimindeki köy minibüsü 65 LA 074 araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bazı yolcular minibüste sıkışırken otomobil sürücüsü Mehmet Nuri Görcegez olay yerinde yaşamını yitirdi. 4 çocuk babası Mehmet Nuri Görcegez’in cenazesi Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken minibüste yaralanan yolcular ise, aynı hastanenin Acil servis bölümüne kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.