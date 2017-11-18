(Görüntülü Haber) Ağır abilerin sayısı arttı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'ndaki su aygırı sayısı, İtalya\'dan gelen 2 yeni bireyle 4\'e yükseldi. Kısa sürede ilgi odağı olan hipopotamlar, parkın \'ağır abileri\' olarak tüm dikkatleri üzerinde topladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin Sasalı\'da kente kazandırdığı Doğal Yaşam Parkı\'nın tek su aygırı \'Minik\'e arkadaş olması için getirilen yeni türdaşları, şimdiden ziyaretçilerin gözdesi oldu. Su aygırları, dev cüsseleriyle parka ağırlıklarını koydu. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı\'na, hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde Almanya Berlin Hayvanat Bahçesi\'nden hibe olarak geçtiğimiz günlerde parka getirilen 5 yaşındaki \'Max\'ın haricinde, İtalya\'dan da iki hipopotam (su aygırı) daha getirildi. İtalya\'nın Pistoia Hayvanat Bahçesi\'nden 7 yaşındaki \'Menelik\', Bussolengo Hayvanat Bahçesi\'nden ise 5 yaşındaki \'Njombe\' parka son katılan üyeler oldu. Yeni üyelerle birlikte İzmir Doğal Yaşam Parkı\'ndaki su aygırı sayısı 4\'e çıktı. Doğal Yaşam Parkı\'na ilk olarak 2008 yılında. İsrail\'in Ramat Gan Hayvanat Bahçesi\'nden \'Minik\' getirilmişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - Su aygırlarından görüntü Haber-Kamera İZMİR, (DHA)