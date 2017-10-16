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(Görüntülü Haber) Ağılda başlayan yangın 2 eve sıçradı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Yülüce Köyü'ndeki bir ağılda başlayan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçrayınca korkulu anlar yarattı

16 Ekim 2017 14:50

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'ne bağlı Yülüce Köyü\'ndeki bir ağılda başlayan yangın, bitişikteki 2 eve de sıçrayınca korkulu anlar yarattı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, 6 büyükbaş hayvan telef oldu. Gelibolu\'ya bağlı Yülüce Köyü\'nde oturan Hüseyin Toğan\'a ait ağılda, bugün saat 22.00\'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın, bitişikteki amcaoğlu olan Hasan Kenar ve Ali Kenar ait 2 eve sıçradı. İhbar üzerine köye gelerek çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 4 saatte kontrol altına aldığı yangını söndürdü. Evlerde ve ağılda hasar oluştu. Ağıldaki 6 büyükbaş hayvan ise telef oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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