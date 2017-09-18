(Görüntülü Haber) Ağbaba: TEOG tartışması, imam hatiplerin başarısızlığını kapatmak için (2)

MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"TEOG’u kaldırıp, yerine sınavsız bir sistem getirmek istemelerinin amacı, yine imam hatiplerin önünü açmak gibi gözüküyor. Mevcut sistemde Fen ve Anadolu liselerine giremeyen öğrenciler, imam hatip liselerine girerken, sınavsız sistemle ortaokuldaki öğrencilerin en az yarısını imam hatipe yönlendirmek istiyorlar\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba\'nın Malatya\'da parti binasında düzenlediği basın toplantısına CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın yanı sıra partililer katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı, CHP YDK üyesi Celal Çelik’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını eleştiren Ağbaba, ne kadar ararlarsa arasınlar Cumhuriyet Halk Partisi’nde FETÖ’cü bulmayacaklarını söyledi. Ağbaba, \"Yargıdaki cemaat yapılanmasına isyan ettiği için 2010 yılında Yargıtay’daki görevinden istifa eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi’ni gözaltına aldılar. Bizi korkutamazsınız, yıldıramazsınız. Madem ki FETÖ’nün girmediği yer yok; börekçide, çörekçide, topçuda, popçuda, hâkimde, savcıda var, siyasette yok. Hodri meydan, bütün siyasi partileri araştıralım. Hangi siyasi partide abi, abla var, hangi şehirde abi, abla var. Hangi belediyenin imamı kim, gel araştıralım. Cumhuriyet Halk Partisi’ne saldırarak, kendi karanlık geçmişini gizleyemezsin. Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişi FETÖ’yle mücadeleyle dolu Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi’ni gözaltına alarak, bizim gözümüzü korkutamazsın. Hangi siyasi partide ne kadar FETÖ’cü varsa, milletvekilleri de dahil araştıralım. Hodri meydan; Kimde Bylock’çu var? Önce gel bizden araştır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne kara çalamazsın. Geçmişte FETÖ’den ev, daire alanlar televizyon karşısında Cumhuriyet Halk Partisi’ni suçluyorlar. Bunlar paralı, tutma kalemler. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin siyasi ayağı ortaya çıkarılmadan darbeyle de, FETÖ’yle de mücadele edilemez” dedi. \'ORTAOKULDAKİ ÖĞRENCİLERİ İMAM HATİP’E YÖNLENDİRMEK İSTİYORLAR\' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili açıklamalarına da değinen Ağbaba, eğitim sisteminin yap-boz tahtasına döndüğünü söyledi. TEOG\'un, ucube müfredatı, eğitim sistemini unutturmak için tartışma konusu yapıldığını ileri süren Ağbaba konuşmasına şöyle devam etti: \"TEOG tartışması, İmam Hatiplerin başarısızlığını kapatmak içindir. İlçelerde, beldelerde nüfus şartı kaldırıldı, Türkiye’de bütün okullar İmam Hatipleştirilmeye çalışılıyor. TEOG’u kaldırıp, yerine sınavsız bir sistem getirmek istemelerinin amacı, yine İmam Hatiplerin önünü açmak gibi gözüküyor. Mevcut sistemde Fen ve Anadolu Liselerine giremeyen öğrenciler, İmam Hatip Liselerine girerken, sınavsız sistemle ortaokuldaki öğrencilerin en az yarısını İmam Hatip’e yönlendirmek istiyorlar. Son 13 yılda 5 sistem getirdiler, her sistemi övdüler. 2000’lerde Liselere Girişi Sınavı, 2004’ten itibaren Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı, 2008’de Seviye Belirleme Sınavı, 2012’de TEOG’u getirdiler. LGS, OKS, SBS, TEOG kısaltmalar değişiyor ama öğrencilerin kaderi değişmiyor.\"