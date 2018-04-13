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Politika

(Görüntülü Haber) Ağbaba: CHP Genel Başkanı'nın kılına dokunanlara dünyayı dar ederiz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP Genel Başkanı'nın kılına dokunanlara dünyayı dar ederiz

13 Nisan 2018 18:12

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, \"CHP Genel Başkanı\'nın kılına dokunanlara dünyayı dar ederiz. Biz 12 Eylül\'de çıkmış Kenan Evren\'e meydan okumuş Cumhuriyet Halk Partisi\'yiz. Biz emperyalizme meydan okumuş, 7 düvele teslim olmamış Kuvay-ı Milliye\'cilerin torunuyuz\" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya\'da, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, parti yöneticileri ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ağbaba, ilk olarak TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'ı eleştirdi. Ağbaba, \"Her fırsatta Cumhuriyet\'le, onun değerleriyle mücadele ediyor\" dedi. Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini de eleştirirken, \"Yüzlerce fabrikayı sattılar, halen utanmadan Cumhuriyet\'in hem değerleriyle, hem de kurumlarıyla mücadele ediyorlar. 45- 50 gündür izliyorsunuz. CHP olarak \'Şeker fabrikaları satılmasın\' diye, \'Şeker vatandır\' diye geziyoruz\" diye konuştu. \'KILIÇDAROĞULU\'NUN KILINA DOKUNANLARA DÜNYAYI DAR EDERİZ\' Hükümetin OHAL döneminde siyasetçilerin nerede konuşacağına, ne kadar konuşacağına, hangi dozda muhalefet yapacağına karar vermeye çalıştığını ileri süren Ağbaba, \"Bir taraftan fezlekeleri kaldırarak, yani dokunulmazlığı kaldırıp cezaevine tehdit etmekle, bir taraftan hiç olmadığı kadar aşırı maddi tazminat davaları açarak, diğer tarafta insan mecliste söz hakkımızı kısarak muhalefete ayar vermeye çalışıyorlar. En son benimle ilgili Tayyip Erdoğan, Malatya\'da bir ilçe kongresinde yapmış olduğum konuşmadan dolayı hakkımda suç duyurusunda bulundu. Ne demiştim? \'Kemal Kılıçdaroğlu\'na dokunursanız, onu cezaevine atmaya kalkarsanız dünyayı size dar ederiz\' tekrar söylüyoruz. CHP\'nin Genel Başkanını fezlekelerle, parayla, tehditleriniz hava cıvadır. Bir kez daha söylüyoruz; CHP Genel Başkanı\'nın kılına dokunanlara dünyayı dar ederiz. Biz 12 Eylül\'de çıkmış Kenan Evren\'e meydan okumuş Cumhuriyet Halk Partisi\'yiz. Biz emperyalizme meydan okumuş, 7 düvele teslim olmamış Kuvay-ı Milliye\'cilerin torunuyuz\" diye konuştu. \'BEN HAKLIYIM REŞAT PETEK\' Ağbaba, AK Parti Burdur Milletvekili ve TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek\'i de şu sözlerle eleştirdi: \"Kimin FETÖ\'cü olup olmayacağına şahitlerle karar verelim. Veli Ağbaba mı FETÖ\'cü, Reşat Petek mi? Gel Mustafa Balbay ile yüzleş. Ben ömrümde \'Fethullah hoca hazretlerine haksızlık yapılıyor\' demedim. Bir kez daha söylüyorum ben haklıyım. Reşat Petek buradan sesleniyorum; Reşat Petek senin beraber program yaptığın adamlar birlikte Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk davasında hasret cellatlığı yaptığın adamlar, şuanda Silivri cezaevinde zindanlarında yatıyor. Hatırlayın bu AKP milletvekillerine Veli Ağbaba \'Darbecidir\' diyordu ya, hatırlayın 2011-2012 ne yapıyordu Veli Ağbaba Silivri\'de? Cezaevlerinde barikatları yıkıyordu. Hakkımda fezleke var bunlarla ilgili hakimler tarafından, FETÖ\'cü hakimler tarafından. Ne yapıyordu? O hakimlere mahkeme salonunda meydan okuyordu. Ben haklıyım Reşat Petek. Özür dileyecek birisi varsa oda sensiz. Sen tescillisin\" diye konuştu.

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