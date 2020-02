(Görüntülü Haber) Ağaoğlu: "Trabzonspor'da birlik ve beraberliği sağlayacağız" (2)

Tolga SAĞLAM(TRABZON, (DHA)







Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulüpte birlik ve beraberliği sağlayacaklarını söyledi.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trabzon\'da kulübün kurucuları, eski başkan, yönetici ve kurulları ile düzenlenen programla bir araya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde gerçekleştirilen tanışma ve sohbet kahvaltısına Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski Bakanlardan Faruk Özak, eski başkanlardan Salih Erdem, Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor Divan Başkanı Ali Sürmen, kurul üyeleri ve eski yöneticiler katıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içinde olduklarında karşılarında hiç kimsenin duramayacağını belirterek, en kısa zamanda kaybolan bu değeri ortaya çıkaracaklarını söyledi.



\"BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAYACAĞIZ\"



Ahmet Ağaoğlu, 1970\'li yıllarda Trabzonspor\'u diğer takımlardan farklı kılan özellikleri bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:



\"Bizi diğer takımlardan farklı kılan birçok faktör vardı ama en önemlisi birlik ve beraberliğimizdi. Biz bunu kaybettiğimiz zaman gücümüzden çok şey kaybediyoruz. İrtifa kaybediyoruz. Biraz birbirimize sokulduğumuz zaman fotoğraf farklılaşıyor. Bu sefer dışardan bize kafa çeviriyorlar ve rahatsızlıkları hemen su üstüne çıkıyor. Şu anda kimse bizimle ilgilenmiyor. Çünkü içimizde olması gereken birliği ve beraberliği, dayanışmayı ne yazık ki ön plana çıkaramadık. İnşallah bugünden sonra çok daha farklı bir şeklide bu birlik ve beraberliğimizi çok farklı seviyelere çıkartırız çünkü Trabzonspor herkesin bir değeri. Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor\'un hizmetkarı, belirli bir görev sürem vardı. Hizmet etmeye geldim. İnşallah Allah nasip ederse laikiyle bunu yaparım. Bu bir gelenektir. Bundan sonra daha da ileriye taşınması lazım. Bunu da ancak bizim birlik ve beraberliğimiz sağlar. Bundan da hiç şüphem ve tereddüttüm yok. İstanbul\'da bir gazeteci, \'İstanbul\'dan Trabzon\'u nasıl yöneteceksin?\' dedi, bende kendisine, \'Bize her yer Trabzon\' dedim. Bu ülkede genel kurula Mardin\'den, Diyarbakır\'dan, Muş\'tan, Siirt\'ten, Antalya\'dan, Erzincan\'dan oy vermek için genel kurula katılan delegeler var ise bu takımın sırtının yere gelmesi mümkün değil. Sadece birlik ve beraberlik içinde birbirimize omuz vermemiz gerekiyor. Bu organizasyonun benzerini İstanbul\'da da yapacağız. Türkiye genelinde de bu tarz organizasyonlarımız olacak.\"



ÖZAK: \"TRABZONSPOR\'U SAĞLAM ZEMİNE OTURTACAĞIZ\"



Trabzonspor\'u sağlam zeminlere oturtacaklarına inandıklarını anlatan Gençlik ve Spor eski Bakanı Faruk Özak da şöyle konuştu:



\"Sorunlarımız büyük ama imkanlarımız da büyüktür. Bunları seferber ederek çok kısa zamanda demiyorum çünkü hayalci olmak istemiyorum. Sabırla, doğru ifadelerle, iyi niyetli çalışırsak, niyet hayır olunca akıbet hayır oluyor. Çok kısa zamanda olmasa da orta vadede bu işi iyileştireceğiz ve ondan sonra da daha sağlam zeminlere oturtacağız.\"



GÜMRÜKÇÜOĞLU: \"KAMPANYA BAŞLATALIM, MAAŞIMI VERMEYE HAZIRIM\"



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor\'un borcunu eritmek için kampanya başlatma çağrısında bulunarak, \"500 milyona mı ihtiyacımız var? Diyeceğiz ki görelim herkesi. Kapı kapı dolaşıp sonuç alacağımıza inanıyorum. Başkanımızın hesabını kitabını yaparak adım atacağına inanıyorum. Böyle bir kampanya yapmak ve başlatmak lazım. Bütün altyapısını da yapmaya hazırım. 3-5 ay maaşımı vereyim sorun yok. 50 bin kişi 10\'ar bin TL verirse 500 milyon eder. Trabzon\'un sınırlar içerisindeki nüfusu 780 bin, Trabzonlu olup köklerini unutmayan insan sayısı 4 milyon kişi. Köydeki Fatma teyzem 10 TL verir, Faruk ağabey 50 bin TL verir. Bu kampanya başlasın. Ben maaşımı vermeye hazırım. Onun dışında da temin edebilirsem ederim\" dedi.



ALGAN: \"HATALARDAN VAZGEÇİLMELİ\"



Kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan ise yapılan hatalardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade ederek, \"Özümüze dönmeye bakacağız. Birlik ve beraberliği sağlayıp gücümüzü buradan alacağız. Yürekten inanıyorum ve hasretle bekliyorum\" diye konuştu.



SÜRMEN: \"ÖN PLANDA TRABZONSPOR\'UN MENFAATİ OLMALIDIR\"



Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ise, kurullar olarak her zaman Trabzonspor\'un arkasında olduklarını vurgulayarak, \"Bu kitlenin burada olması yönetime güç verir. İnşallah onlarda bundan sonra doğru adımlarla, koydukları hedeflerle, doğru icraatlarla başarıyı yakalarlar. Biz kurullar olarak her zaman Trabzonspor\'un arkasındayız. Yapılacak olan çalışmalarında ön planında Trabzonspor\'un menfaati olmalıdır\" ifadelerini kullandı.



Ayrıca konuşmaların ardından katılımcılar statta bir anı fotoğrafı da çektirdi.