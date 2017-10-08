(Görüntülü Haber) Ağaçtan düşen çobanı UMKE kurtardı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'ndeki 1700 rakımlı Mendos Dağı\'nın zirvesinde ağaçtan düşerek başından yaralanan çoban 26 yaşındaki Haşim Kılıçarslan, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri tarafından kurtarıldı. Mendos Dağı\'nın zirvesindeki Şimşir Mevkii\'nde bugün saat 10.00 sıralarında, keçilerine dal kesmek için ağaca tırmanan çoban Haşim Kılıçarslan, dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Başını kaya parçasına çarparak yaralanan Kılıçarslan, baygınlık geçirdi. Yanına gelen teyzesi Emine İnce\'nin ilk müdahalesi ile bilinci yerine gelen Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ni arayarak yardım istedi. Arazinin sarp oluşu nedeniyle bölgeye Ovacık Mahallesi\'nde konuşlu UMKE sevk edildi. Yaklaşık 40 dakikada dağın zirvesine tırmanan ekipler, yaralı Kılıçarslan\'a gereken müdahaleyi yapıp, sedyeye aldı. Bu sırada tekrar kendinden geçen Kılıçarslan, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kılıçarslan\'ın hayati tehlikelisinin bulunmadığı bildirildi.