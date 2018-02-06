(Görüntülü Haber) Ağaçta bacağına ip dolanan kargayı itfaiye ekibi kurtardı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de ağaç dalında bacağına ip dolanması sonucu mahsur kalan karga, itfaiye ekipleri tarafından iki gün sonra kurtarıldı. Edirne\'nin Çavuşbey Mahallesi’nde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan çınar ağacının dalında bir karganın ayağındaki ipin dala takılıp mahsur kaldığını görünce, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kargayı kurtarmak istedi. Ancak karganın bulunduğu alana ulaşamayan ekipler geri döndü. Karganın mahsur kaldığı daldan kurtarılamadığını bir vatandaşın sosyal medyadan paylaşmasıyla öğrenen Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan, hayvanı kurtarmak için belediye ekiplerini seferber etti. Gürkan’ın talimatının ardından trafiğe beton çiçeklik yapılarak kapatılan yol kepçeyle yerinden sökülerek açıldı. Ardından, itfaiyenin merdivenli kurtarma aracı kargayı kurtarmak için lise bahçesine girdi. Dalların testereyle kesilmesinin ardından yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda karga kurtarılarak doğaya salındı.