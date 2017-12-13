(Görüntülü Haber) Ağaç parçalarına hayvan figürleri yaparak hayat veriyor

Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde 70 yaşındaki Refik Akyörük, kurduğu atölyede baston yapmakla başladığı ağaçlara şekil verme hobisiyle 7 yılda yüzden fazla hayvan figürü yaptı. Ağaç parçalarıyla uğraşmasının kendisine büyük heyecan verdiğini ifade eden Akyörük, tek isteğinin yaptıklarını bir müzede sergilenmek olduğunu söyledi. Malkara\'nın Karacahalil Mahallesi\'nde çiftlik yapan 3 çocuk babası Refik Akyörük, 7 yıl önce kurduğu atölyesinde hobi olarak ağaç parçalarından baston yapmaya başladı. Kısa sürede hobisini geliştiren Akyörük, ağaç parçalarını çakıyla oyarak bastonun yanı sıra ahşaptan hayvan figürleri de yapmaya başladı. Şuanda yüzden fazla ahşap hayvan figürleri yaptığını kaydeden Refik Akyörük, Ben 70 yaşındayım. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum. 7 yıl evvel bir gün baston yaptım. Daha sonra o bu derken ormandan getirdiğim ağaçlardan yüzden fazla çeşitli figürler yaptım. Şimdi istediğim her şeyi yapabilirim. bu konuda bir eğitimim yok ama Seyit Onbaşı?dan tutun da, köyümüzün namzetti olan Karacahalili ve çeşitli hayvan figürleri yaptım. Ağaç kütüklerine şekil vermek benim için çok büyük bir keyif. Bunları çevre köylerden gelip görüyorlar. Benim bir isteğim var. Ben bu yatıklarımı bir müzede sergilemek istiyorum. Ama parasal gücüm az olduğundan yapamıyorum. Yetkilerden bana bu konuda yardımcı olmalarını istiyorum. Desteklerini benden esirgemesinler. Ben bu yaptıklarımın daha da güzelini yaparım ama biraz malzeme noksanlığım var dedi. Refik Akyörük\'ün 68 yaşındaki eşi Nebahat Akyörük ortaya çıkan hayvan figürlerine şaşırdığını belirterek, Eşim hayatında eline keser almadı, hiç keser tutmayı bilmez iken kalktı bir sürü figür yaptı. Bende hayret ettim eşime. Kahve nedir bilmiyor, hiç kahvehaneye gitmez. Boş zamanı olsun hemen atölyesine gider. Diğer vakitlerinde de keçilerini güder. Ama kocamla iftihar ediyorum. Her şey geliyor elinden, kalktı bunları yaptı şeklinde konuştu.