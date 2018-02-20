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(Görüntülü Haber) Ağabeyini bıçakladı, teslim olmamak için 5 saat direndi

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 kardeş kavga ederek birbirlerini bıçakladı

20 Şubat 2018 14:10

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, 2 kardeş kavga ederek birbirlerini bıçakladı. İbrahim C. (46) hastaneye kaldırılırken, Ersin C. (42) ise evine gitti. Teslim olmamak için direnen elindeki silahla balkona çıkan Ersin C., 5 saat süren çaba sonunda ikna oldu.

Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi\'nde, dün akşam saatlerinde, İbrahim C. ile Ersin C. bilinmeyen bir nedenle kavga etti. İki kardeş birbirlerini bıçakladı. Boynundan ve sırtından bıçaklanan İbrahim C. olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalçasından bıçaklanan Ersin C. ise olay yerinden kaçarak Çayırova Akse Mahallesi Karasu Caddesi\'nde bulunan evine gitti. Polis, yalnız yaşayan Ersin C.\'nin evine gitti. Kapıyı açmayan Ersin C. elindeki silahla balkona çıkarak polislere teslim olmayacağını söyledi. Çelik yeleklerini giyen polisler evin etrafında beklerken, özel harekat polisleri de geldi. Polisin yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarının sonunda Ersin C. tabancasıyla birlikte teslim oldu. Ersin C. olay yerinde bekleyen 112 Acil ekibi tarafından tedavisi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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