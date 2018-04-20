(Görüntülü Haber) Ağabeyini 30 bıçak darbesi ile öldürmek 'iğrenç ve ilkel' eylem sayılmadı

Felat BOZARSLAN-Burak EMEK DİYARBAKIR,(DHA) DİYARBAKIR\'da, 2016 yılında 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş araziye atılan Ali Kesik cinayeti davasında, eşini yasak aşk yaşadığı kayınbiraderine öldürtmek suçundan yargılanan Lamihe Kesik 17 yıl, yengesinin azmettirmesi sonucu ağabeyini öldüren Mehmet Kesik\'i ise ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yargılamayı yapan Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nin gerekçeli kararında, Mehmet Kesik\'in öz ağabeyi Ali Kesik\'i 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtilerek, öldürmenin arz ettiği özelliğin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmediği, suçun işleniş biçiminin canavarca hisle adam öldürme kavramını tamamlamaya yetmediği kaydedildi. Kararda, cinayetin iğrençliği ve ilkelliği belli, tehlikeliliği vahamet düzeyinde bir düşünceden kaynaklanan eylem olmadığı, amaç itibari ile tehlikeli ve vahşi kötülük eylemi sergileyen, psikolojik bir güdüden ve canavarca hisle öldürme suçundan bahsedilemeyeceği kaydedildi. Kesik ailesinin avukatı, karara şaşırdıklarını belirterek, İstinaf Mahkemesi\'ne itiraz edeceklerini söyledi. Diyarbakır\'da çiftçilik yapan 5 çocuk babası Ali Kesik (42), 8 Ekim 2016 günü 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde boş bir arazide bulundu. Yakınlarının ifadesini alan polis, Ali Kesik\'in kardeşi Mehmet Kesik\'i (33) çelişkili bilgiler vermesi üzerine takibe aldı. Takip sonucu Mehmet Kesik\'in, cinayetten önce öldürülen ağabeyinin eşi Lamihe Kesik (40) ile yoğun telefon görüşmesi tespit edildi. Mehmet Kesik\'in, cinayet günü araç kiraladığını öğrenen ve araçtaki GPS sinyallerini takip eden polis, Kesik\'in olay saatinde cinayetin işlendiği bölgede 73 dakika beklediğini belirledi. MOBESE kayıtlarının incelenmesinde Kesik\'in kiraladığı araçla ağabeyini takip ettiği, cinayet sırasında tanınmamak için yüzünü poşu ile kapattığı, cinayeti işledikten sonra eve gittiği, ağabeyinin ölüm haberi üzerine diğer aile fertleriyle birlikte ağladığı ortaya çıktı. 4 YILDIR YENGEMİ SEVİYORUM Şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Kesik, ağabeyi ile domates yetiştirip, sattıklarını belirterek, Paramı vermediği için kin güttüm. Yengem Lamihe\'den ağabeyimin eve gitmediğini öğrendim. Yol üzerinde bekledim. Geldiğinde niye beklediğimi sorunca, bıçakla vurmaya başladım. Bıçak vurduğum sırada cebinden bir tomar para çıkarıp uzattı. Yolun kenarına düştükten sonra poşu, bıçak ve eldiveni taşın altına sakladım. Eve gittiğimde, ağabeyimi aramaya çıktık. Yol kenarında arabasını gördük. Yengemi 4 yıldır seviyorum dedi. AVUKATIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI Gözaltına 9 Ekim 2016\'da alınan Mehmet Kesik tutuklanırken, Lamihe Kesik ise serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarını inceleyen polis, Lamihe ve Mehmet Kesik arasında aşk mesajlaşmaları tespit edince, telefonlarındaki silinmiş mesajlar, özel programla geri getirildi. İncelemede olay günü Lamihe Kesik\'in Mehmet Kesik\'i cinayete azmettirdiği, eşinin yerini Mehmet Kesik\'e bildirdiği ortaya çıktı. 26 Ekim 2016 günü savcılığa başvurarak, Lamihe Kesik\'in serbest bırakılmasına itiraz eden Kesik ailesinin avukatı Emre Sezer, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Sezer\'in başvurusu üzerine, aşk yaşadığı kayınbiraderine, \'Hadi artık bitir bu işi\' mesajı gönderdiği tespit edilen 5 çocuk annesi Lamihe Kesik, olaydan 6 ay sonra, Mart 2017\'de tutuklandı. TANINMAMAK İÇİN POŞU TAKIP, SESİNİ DEĞİŞTİRDİ Soruşturmanın ardından Mehmet ve Lamihe Kesik hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, ağabeyinin geçeceği yolu yengesi Lamihe\'den öğrenen Mehmet Kesik\'in tanınmamak için poşu taktığı ve sesini değiştirdiği kaydedildi. Silinen mesajlarda Lamihe Kesik\'in eşinin yerini Mehmet Kesik\'e bildirdiği belirtilen iddianamede, genç kadının olay günü kayınbiraderine, \'Yeter artık, son bulsun, sakın eli boş gelme\' mesajı gönderdiği belirtildi. MAKTULÜN EŞİNE CEZA İNDİRİMİ Yargılamayı yapan Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Kesik\'e ağabeyine karşı \'Tasarlayarak kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, yasak aşk yaşadığı kayınbiraderini, eşini öldürmesi için azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Lamihe Kesik\'e ise cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 17 yıl ceza verdi.Tutukluk halinin devamına karar verilen sanıkların, suça eğilimli olmaları ve olumsuz ilişkileri dikkate alınarak, cezada indirim yapmadı. AĞABEYİNİ 30 BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRMESİ VAHŞİ BİR YÖNTEM DEĞİL Gerekçeli kararı açıklayan mahkeme, Lamihe Kesik ile kayınbiraderi Mehmet Kesik arasında gönül ilişkisi olduğunu ve sanıkların zaman zaman cinsel ilişkiye girdiklerini belirtti. Kararda, Mehmet Kesik\'in cinayet için araç kiraladığı, maktulün geldiğini görünce domates alma bahanesi ile sesini değiştirip, yüzünü kapattığı ve arkadan yaklaşıp, 30 bıçak darbesi ile ağabeyini öldürdüğü ifade edildi. Sanığın ağabeyini öldürmek için plan yaptığı, geleceği güzergahta önceden elverişli araçlarla beklediği, araç kiraladığı, ağabeyinin yerini yengesi Lamihe\'den öğrendiği, sesini değiştirdiği ve yüzünü kapattığını belirten mahkeme, sanığın suç işlemeye önceden karar verdiğini vurguladı. Öldürmenin arz ettiği özelliğin vahşi bir yöntemle gerçekleştirilmediğini belirten mahkeme, suçun işleniş biçiminin canavarca hisle adam öldürme kavramını tamamlamaya yetmediğini ifade etti. Cinayetin, iğrençliği ve ilkelliği belli, tehlikeliliği vahamet düzeyinde bir düşünceden kaynaklanan eylem olmadığı belirtilen kararda, Tehlikeli ve vahşi kötülük eylemi sergileyen psikolojik bir güdüden ve canavarca his saiki ile adam öldürme suçundan bahsedilemeyeceği anlaşılmıştır.denildi. TOPLUMUN VİCDANINI KANATACAK Karardaki ifadeleri hayretle karşıladıklarını belirten Avukat Emre Sezer, Maktulün 30 bıçak darbesiyle öldürüldüğü sabittir. Yargıtay içtihatlarına göre canavarca his bulunmazsa bile eylemin işleniş biçimi aslında eziyet çektirmedir. Yargıtay içtihatına göre ölüm neticesini gerçekleştirmek açısından gerekli süreyi aşarak öldürme varsa, eziyet çektirme olması lazım. 30 bıçak darbesi ile belli süre kişinin canlı olduğu da dikkate alındığında, ortada bir eziyet çektirme var. Canavarca bir his olmazsa da eylemin gerçekleştirilme şekli eziyet çektirmeye girmektedir. Maktulde silah veya kendini savunacak birşey yok. Arkası dönük vaziyette öldürülmüş. Kararda geçen \'ilkelliği ve iğrençliği belli bir eylem olmadığı\' ifadesinin toplum vicdanını kanatacağı kanısındayız. Bu anlamda da bozulma talebiyle istinaf başvurusu yaptık. Kararın bozulacağına ve adaletin yerini bulacağına inanıyoruz.dedi.