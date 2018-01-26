(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası 5 kıtada 186 ülkede canlı yayınlanacak 

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Motosiklet Federasyonu, sosyal sorumluluk kapsamında Afyonkarahisar Belediyesi ile beraber \'Spor turizmin geleceğidir\' sloganıyla 1-2 Eylül tarihinde Afyonkarahisar\'da Dünya Motokros Şampiyonası gerçekleştirecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, EMITT 2018 fuarında turizm ile sporun iç içe olduğu standlar kurduklarını belirterek, dikkatleri Eylül ayındaki dünya şampiyonasına çekmek istediklerini söyledi.

Akülke, yaptığı açıklamada, Aslında bu şampiyona sadece sportif bir organizasyon değil, tamamen spor turizmi operasyonudur. Dünyanın 5 kıtasında 186 ülkede canlı yayınlanacak bir organizasyon. Dünya şampiyonası, sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Afyonkarahisar\'da yapılmasının bir nedeni de buradaki turizm çeşitliğini artırmak.

YARIŞLARI DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN GELECEK YAKLAŞIK 15 BİN KİŞİ YERİNDE İZLEYECEK

Resmi verilere göre yerinde yarışı izleyen 15 bin yabancı misafirimiz bu tarihler arasında Afyonkarahisar\'da olacak. Tabi Afyonkarahisar 1-2 Eylül ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasını Zafer Yürüyüşüyle beraber 4 günlük bir turizm heyecanıyla yerli ve yabancı 50 bin kişiyi ağırlayacak.

Türkiye\'ye katkısı 15 bin fanın yerinde izlemesi, 15 bin yabancının Türkiye\'ye gelmesi anlamını taşır. İlaveten Antalya, İzmir, İstanbul\'dan gelecek yabancılara paket turlar hazırlanacak. Bu paket turlarla hem Afyonkarahisar\'ın tanıtımına hem de Türkiye\'nin tanıtımına önemli katkıda bulunacak. Aslında en önemli katkılarından bir tanesi de 186 ülkede canlı yayınlanacak bu organizasyonun 1 dakikalık tanıtım filmi var. Türkiye tanıtım filmiyle de hem 186 ülkeye canlı yayınla ulaşacağız hem de milyonlara sosyal medya aracılığıyla ulaşacağız ifadelerini kullandı.

DÜZCE DE MOTORSPORLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Rafting, motor sporları, doğa sporları için yakın Karadeniz\'in, özellikle Düzce\'nin inanılmaz bir lokasyon olduğunu da vurgulayan (TMF) İdari Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, sözlerini şöyle sürdürdü;

Düzce\'de 30 kilometre içinde 30 milyon insana ulaşılabilecek bir ilimiz. Düzce\'ye yakın Karadeniz dememizin sebebi İstanbul\'a, Ankara\'ya, Bursa\'ya 1 saat 1 buçuk saatlik bir mesafede. Denizin kenarından Akçakoca\'da Kardüz Yaylası\'na 2 bin 200 metreye çıkabiliyoruz.

Bu yayları ülkemizin tüm insanlarına Avrupa\'ya, dünyaya açmak istiyoruz. Bu kapsamda \'Yakın Karadeniz Bahar Rallisi\' diye 3 yıldır organize ettiğimiz sportif bir organizasyonumuz var. Düzce bir boydan bir boya 50 kilometreyken bu organizasyon kapsamında 4 gün 450 kilometreyi Düzce\'de, Düzce\'nin 7 ilçesinden geçen bir organizasyon haline getirdik. Kısmet olursa bu sene uluslararasına açtık. Ekim\'in ilk haftasında \'Yakın Karadeniz Bahar Rallisi\'yle hem Düzce\'yi hem ülkemizi tüm dünyaya tanıtmış olacağız. Bunu ilk kez de turizm fuarında görücüye çıkarttık.