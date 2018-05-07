(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da sinema filmi çekilecek

Satılmış AKKAŞ AFYONKARAHİSAR, (DHA) Afyonkarahisarlı Ahmet Taşpınar\'ın kaleme aldığı, Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er ve Ertunç Alıcı\'nın başrollerini paylaşacağı \'Geçerken Uğradım\' sinema filmi Afyonkarahisar\'da çekilecek. Afyonkarahisarlı Ahmet Taşpınar\'ın kaleme aldığı, Onur Bilgin\'in yönetmenliğini yapacağı sinema sanatçıları Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er ve Ertunç Alıcı başrollerini paylaşacağı \'Geçerken Uğradım\' filminin tanıtım toplantısı yapıldı. Profesyonellerin yanı sıra amatör tiyatro oyuncularının da rol alacağı filmin toplantısı Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi\'nde (AKÜ) gerçekleştirildi. Selahattin Taşdöğen, \'Geçerken Uğradım\' sinema filmi projesinde yer almaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi. Afyonkarahisar\'da ilk kez bir sanatsal faaliyet göstereceğini aktaran Taşdöğen, Hep Afyonkarahisar\'a da geçerken uğrardım. Yemek yerdim. Ama şimdi geçerken uğrayarak burada kalıyorum. O da filmin sürprizi. Çok eğlenceli bir film olacağına inanıyorum. Genç arkadaşlarla birlikte bir iş başarmaya çalışacağız. Senaryo çok güzel ve ekip sağlam. Her şeyden önce ben varım, bunları boş verin. Önemli olan da bu zaten. İnşallah başaracağız. Gösterimde de görüşürüz dedi. Sinema oyuncusu Mihriban Er\'le filmde karı koca rolü oynayacaklarını aktaran Taşdöğen, filmin aile komedisi ve çok çekişmeli sahnelerinin olduğunu da vurguladı.Sinema oyuncusu Mihriban Er, filmin çok eğlenceli olduğunu ve Ahmet Taşdelen\'in çok güzel senaryo yazdığını söyleyerek, mizah dilinin çok hoşuna gittiğini anlattı. Filmin Afyonkarahisar\'da geçmesinin de çok güzel olduğunu vurgulayan Er, Aslında film her yerde geçebilir. Ama tanıtmak için içerisindeki diyaloglar o kadar neşeli ve eğlenceli ki tam bir aile komedisi. Herkesin zevkle seyredebileceği ve filmi seyrederken de ya biz \'Afyonkarahisar\'dan niye sadece geçerken uğradık Neden şurayı görmedik Neden burayı görmedik\' diyecekleri bir film olacağından eminim. Filmin başlama gününü de heyecanla bekliyorum. Bütün ekip arkadaşlarımla da bugün tanıştığım için çok mutluyum diye konuştu. Ahmet Taşdelen de senaryo hakkında gazetecilere bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Taşdöğen ile Er, Afyonkarahisar\'da beraber rol alacakları amatör tiyatro oyuncularıyla fotoğraf çektirdi. Filmin yönetmenliğini yapacak olan Onur Bilgin ise çekimlere 1 Temmuz 2018 tarihinde başlayacaklarını söyledi.