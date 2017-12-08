(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da 'Kudüs' tepkisi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı, cuma namazı çıkışında protesto edildi. İmaret Camii\'nin avlusunda toplananlar, ABD\'nin \'Kudüs\' kararına tepki gösterdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun da aralarında bulunduğu grup adına açıklama yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, ABD Başkanı Trump\'ın \'Kudüs\' kararının hukuksuz olduğunu, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kesin olarak ilan ettiği gibi Kudüs\'ün, tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Başkan Yurdunuseven, \"Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam\'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek, Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır\" diye konuştu. Karar karşısında \'Selahaddin Eyyubi ruhu\'nun dirilip, bu teşebbüsün karşısına dikileceğini dile getiren Yurdunuseven, \"İslam\'ın harem-i izzeti olan Kudüs\'ü tacize teşebbüs edenler, Türk\'üyle, Arap\'ıyla, Kürt\'üyle tüm Müslümanlar da \'Selahaddin Eyyubi ruhu\'nun dirilip, karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye\'nin, insanlığın silüeti olan Kudüs\'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanı\'mızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız\" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.