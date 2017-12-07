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(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da 'Kudüs' tepkisi

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı cami avlusunda toplanan bir grup tarafından protesto edildi

07 Aralık 2017 19:12

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı cami avlusunda toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Memur- Sen üyeleri ve bir grup vatandaş öğle namazının ardından İmaret Camisi avlusunda bir araya geldi. Üzerinde Mescid-i Aksa ve Kubbetüs Sahra simgesinin yer aldığı \'Özgür Kudüs için ayaktayız\' yazılı pankart açan grup, Türkçe, İngilizce ve Arapça mesajların yazılı olduğu dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklaması yapan Memur- Sen İl Temsilcisi Abdülkadir Hız, \"Kudüs\'ü işgal eden İsrail\'e, İsrail\'e destek veren ABD ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte insanlığa dönük bu ihtarın nedeni de hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası, özgürlük Kudüs\'ün hakkı iradesini yansıtmak için buradayız. \'ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma\' ve \'Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasına\' yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır\" dedi. ABD\'nin bu hamlesinin, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs\'ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşıdığını kaydeden Hız, \"Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs\'ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs\'ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz\" diye konuştu. Açıklamanın ardından Kudüs ve Filistin halkı için dualar edildi.

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