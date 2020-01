(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'da arabuluculuk semineri

Sait KARADUMAN AFYONKARAHİSAR, (DHA) Afyonkarahisar\'da İleri Arabuluculuk Beceri Eğitimi ve Arabulucuk Avukatlığı konulu seminer düzenlendi. Afyonkarahisar\'da bir otelde Adalet Bakanlığı, İngiltere Büyükelçiliği ve Bağımsız Arabulucular Derneği tarafından İleri Arabuluculuk Beceri Eğitimi ve Arabulucuk Avukatlığı semineri düzenlendi. Seminerde, \'Hukuk sistemi ve arabulucuğun kullanılması\', \'Ticari arabuluculuğun yapısı\', \'Arabulucuk ne zaman uygun değil\', \'Arabuluculuk anlaşma belgesi\' gibi birçok konuda bilgiler verildi. Bağımsız Arabulucular Derneği Genel Başkanı avukat Dursun Yassıkaya, Türkiye\'de yeni uygulamaya geçen arabuluculuk uygulaması her şeyden önce hukuk sistemimizde hak temeli anlayışı ile menfaat temelinin paralel olduğu bir anlayışta olacak dedi. İş uyuşmazlığında uygulamaya geçen arabuluculuk uygulamasının, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale geleceğini ve dava şartı olacağını hatırlatan Yassıkaya, Ancak bir tek istisnası var o da iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan uygulamalar ihtiyari arabuluculukla çözümlenebilir ancak zorunlu değil. Buradaki uygulamada davaların uzun sürmesinden ziyade her iki tarafın da elde edebilecekleri kazançlarının da çok kısa bir sürede ve çok az bir maliyetle elde etmeleri söz konusu. Arabuluculuk 2- 3 yıl süren davalar yerine en fazla 30 gün içerisinde bitmek zorunda. Arabulucukta alınan ücret de son derece düşük ve yüzde 6 gibi bir oran. Aksi kararlaştırılmadığı takdirde bu oran iki tarafa eşit uygulanmak zorunda. Yeni getirilen iş kanunu ile arabulucuk süreci gizli ve burada sunulan bilgi ve belgeler de mahkemede delil olarak kullanılamayacak diye konuştu. 30 İLDE EĞİTİM VERİLECEK Projenin yöneticilerinden arabulucu avukat Aşiyan Süleymanoğlu ise Adalet Bakanlığı ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğiyle sürdürülen projenin temmuz ayında başladığını hatırlatarak, eğitim seminerlerinin 30 ilde yapılacağını kaydetti. Süleymanoğlu, şöyle dedi Burada arabulucu beceri eğitimleri düzenliyoruz. Bu anlamda Türkiye\'nin doğusundan batısına birçok ilini gezdik. Şu anda 17\'nci ilimiz olan Afyonkarahisar\'dayız. Daha 13 ilimiz var, oralarda açılacak seminerlerimizle projeyi tamamlamış olacağız. Bu kapsamda arabulucuların her yönüyle hazır olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu projeyle özellikle teorik alan uygulamaları, pratik alan uygulamaları, yeni yasa değişiklikleri neler getiriyor, arabulucularda ne gibi beceriler olması gerek gibi konularda uzmanlık eğitimleri amaçlanıyor. Bu alanda Adalet Bakanlığı iş hukuku uzmanlığı konusunda da sertifikasyon şartı getirdi, bu eğitimler de yakın zamanda başlayacak. Aynı zamanda arabulucuk farklı bir süreç olduğu için arabulucukta taraf vekilliği de önemli bir konu, biz bu konuda da eğitimler düzenledik ve düzenlemeye de devam ediyoruz.