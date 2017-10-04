(Görüntülü Haber) Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Muzaffer NAL/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 askerden sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın Afyonkarahisar\'ın Bolvadin İlçesi\'nde oturan ailesine acı haber ulaştı. İran sınırındaki Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi\'nde bulunan Susuzkeklik Karakolu ile Aslankaraş Üs Bölgesi arasında, karakoldan üs bölgesine giden askeri aracın geçişi sırasında PKK\'lı teröristlerin önceden yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı. Patlamada şehit olan sözleşmeli er Abdil Kılınç\'ın Afyonkarahisar\'ın Bolvadin İlçesi\'ne bağlı Karayokuş Köyü\'nde oturan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Bekir Kılınç ile annesi Adile, kardeşleri Ahmet ile Ali Kılınç, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan aile bireylerine sağlık ekipleri müdahale etti. Acı haberi duyan köylüler de ailenin evine geldi. Şehidin dedesinin Kore gazisi olduğu ve öldükten sonra maaşının babasına kaldığı, ailenin de bu şekilde geçimini sürdürdüğü belirtildi. Şehit Abdil Kılınç\'ın ise askerlik görevinin ardından sözleşmeli er olduğu ve 4 yıldır görev yaptığı kaydedildi.