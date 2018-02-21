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(Görüntülü Haber) AFYONKARAHİSAR OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 2 YARALI

Haber- Kamera Ahmet DAĞLISANDIKLI, (DHA)OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 2 YARALI AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

21 Şubat 2018 15:17

Haber- Kamera Ahmet DAĞLISANDIKLI, (DHA)OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 2 YARALI AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sularında eski Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Meltem Özcan (48) yönetimindeki 34 BL 6735 plakalı otomobille Ali Yüksel (49) yönetimindeki 03 EH 156 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Meltem Özcan ile Ali Yüksel yaralandı. Kaza sonrası gelen sağlık ekibi ve itfaiyenin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.Kaza nedeniyle kapanan yol ise otomobillerin çekilmesiyle trafiğe açıldı.

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