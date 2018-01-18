(Görüntülü Haber) Afrin'in köylerinde sessizlik hakim (Ek)

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14 TANK NARLICA'DA Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 39

18 Ocak 2018 16:36

14 TANK NARLICA\'DA

Hatay\'ın İskenderun ilçesindeki 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı\'na demiryoluyla ulaştırılan 14 tank, geniş güvenlik önlemleri altında TIR\'lar üzerinde İskenderun\'dan Antakya\'ya sevk edildi. Polis eskortu eşliğinde İskenderun\'dan çıkan askeri konvoy, 2. Hudut Alay Komutanlığı\'na bağlı Narlıca Hudut Taburu\'na ulaştı. Antakya- Reyhanlı karayolu üzerinde bulunan Narlıca Hudut Taburu\'na getirilen tanklar, tabur girişinde indirilerek içeriye alındı.

Bu arada tankların Narlıca Hudut Taburu\'na indirilmesini 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, askerlerin başında durarak organize etti. Tankların yarın sabah saatlerinde Reyhanlı İlçesi\'ndeki sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.

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