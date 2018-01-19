(Görüntülü Haber) Afrin'e komşu Azez'e ÖSO takviyesi (6)

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YARALILAR, TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLDÜ
Afrin’in Maranez bölgesinden terör örgütü PYD’lilerin gece geç saatlerde hastaneyi hedef aldığı saldırıda yaralananların tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü öğrenildi
19 Ocak 2018 19:45
YARALILAR, TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE’YE GÖTÜRÜLDÜ
Afrin’in Maranez bölgesinden terör örgütü PYD’lilerin gece geç saatlerde hastaneyi hedef aldığı saldırıda yaralananların tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü öğrenildi.
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