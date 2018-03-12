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(Görüntülü Haber) Afrin'deki siviller ayrılıyor (2)

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA) TEK İSTEKLERİ BÖLGENİN TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENMESİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen Afrin’e ilerleyiş devam ediyo

12 Mart 2018 20:42

Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE, (DHA) TEK İSTEKLERİ BÖLGENİN TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLENMESİ Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, terör örgütlerinden temizlenmesi hedeflenen Afrin’e ilerleyiş devam ediyor. Hafta sonu Afrin’e birkaç kilometre uzaklıkta kenti gören hâkim tepelere ulaştı. Terör örgütünün, TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin kente girmesi durumunda canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı siviller araçlarıyla, Afrin merkezinden, rejimin bulunduğu bölgeye geçmeye başladı. Araçları ile kentten ayrılan siviller, rejim kontrolündeki Nubul ve Zehra bölgesinden iç kesimlere yöneliyor. KÖYLER DE BOŞALTILIYOR Bu arada, TSK ve ÖSO güçlerinin hedefinde olan terör örgütü denetimindeki köylerde bulunan siviller de evlerini terk ediyor. Bazı ailelerin yanlarına aldıkları çocukları ve az sayıdaki eşyaları ile zeytin tarlaları içerisinde yürüyerek ÖSO denetiminde olan güvenli olarak gördükleri köylere gittikleri görüldü. ÖSO güçleri de teröristlerin baskısından kaçan ve olası çatışma durumunda zarar görme endişesi yaşayan sivillere yardımcı olarak, gitmek istedikleri yerlere ulaştırdı. Bazı ailelerin ise kamyonetlerle evlerinden ayrılarak güvenli bölgelere ilerledikleri görüldü. Köylerinden ayrılan siviller, teröristlerin kalmaları için kendilerine baskı kurduğunu ancak fırsatını bulunca evlerini terk ettiklerini belirterek, tek isteklerinin bir an önce bölgede terör unsurlarının yok edilerek topraklarına geri dönmek olduğunu ifade etti.

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