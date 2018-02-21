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(Görüntülü Haber) Afrin'deki Mehmetçiklere, öğrencilerden 'ay-yıldız' figürlü destek

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesindeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için okul bahçesinde 450 öğrencinin katılımıyla

21 Şubat 2018 23:00

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesindeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek olmak için okul bahçesinde 450 öğrencinin katılımıyla ay-yıldız figürü oluşturup, \'Güvenlik güçlerimizin yanındayız\' yazılı pankart açtı. Öğrenciler daha sonra marşlar okuyup, komando yemini etti. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Gacar önderliğinde okulda güvenlik güçlerine destek amaçlı yapılan etkinlikte, okulun tüm öğretmen ve öğrencileri görev aldı. Beden Eğitimi Öğretmeni Şeref Aslan eşliğinde kırmızı tişört giyen öğrenciler ay, beyaz tişört giyen öğrenciler ise yıldız figürü oluşturdu. Ardından iki öğrenci üzerinde bir Mehmetçik fotoğrafının bulunduğu \'Güvenlik güçlerimizin yanındayız\' yazılı pankart açtı. Daha sonra öğrenciler hepbir ağızdan çeşitli marşlar okuyup, komando yemini etti. Etkinliği çevredeki vatandaşlarda okul bahçesi dışından ilgiyle izledi. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Gacar, \"Afrin\'deki Mehmetçiklerimize destek olmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim\" dedi.

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