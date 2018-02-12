(Görüntülü Haber) Afrin'deki Mehmetçiğin yakınlarına ücretsiz tıraş

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da erkek kuaförleri Tolga Gürbüz ile Ferit Teper, işyerlerine, Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek vermek için Afrin\'de görevli askerlerin baba, kardeş ve çocuklarını ücretsiz tıraş edeceklerini belirten pankart astı. Merkez Yakutiye ilçesindeki erkek kuaföründe örnek bir kampanyaya imza atıldı. İş yerine astıkları, \'Afrin\'deki Mehmedim\'in babasına, kardeşine, çocuklarına tıraş bizden\' pankartı ile bunu duyuran Gürbüz ve Teper herkesi imkânı ölçüsünde destek olmaya çağırdı. Vatanı ve milleti için canını hiçe sayan Mehmetçik\'le gurur duyduklarını ve onların geride bıraktıklarına bakmak zorunda olduklarını vurgulayan Tolga Gürbüz, \"Askerlerimiz bizim için canını hiçe sayıyor. Onlara borcumuz var. Gelen şehit haberleri bizi çok etkiliyor. Arkadaşım Ferit Teper ile erkek kuaför dükkânı açtık. Açarken de böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyayı duyan lütfen duyuru yapsın. Afrin\'de evladı, kardeşi ve oğlu olan varsa gelirse memnun oluruz. Biz Mehmetçiğe borcumuzu parayla ödeyemeyiz\" diye konuştu. Açılış törenine katılan davetliler, Mehmetçik için dua etti.