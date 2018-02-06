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(Görüntülü Haber) Afrin'deki Mehmetçiğe kurbanlık ve bal gönderdi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'nin Düziçi İlçesi Ellek Beldesi Aydınlılar Mahallesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere, kurbanlık koç ve koyun ile bal gönderdi

06 Şubat 2018 17:44

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE\'nin Düziçi İlçesi Ellek Beldesi Aydınlılar Mahallesi sakinleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alan askerlere, kurbanlık koç ve koyun ile bal gönderdi. Köy meydanında ellerinde Türk Bayrakları ve zeytin dalı ile toplanan ve sık sık tekbirler getiren vatandaşlar \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' ve \'Ya Allah bismillah Allahu ekber\' diye slogan attı. Yapınan duanın ardından bal tenekeleri ve kurbanlık koyun ve keçiler, harekatta görev alan askerlere ulaştırılmak üzere Hatay\'ın Hassa İlçesine doğru konvoy eşliğinde yola çıktılar. Ellek Belde Belediye Başkanı Recep Soy, yapılan bu güzelliğin unutulmayacağını söyledi. Ellek Beldesi Aydınlar Mahallesi Muhtarı Alaaddin Güven ise Yörükler olarak devletin ve ordunun, dün olduğu gibi bugünde yanında olduklarını anlattı.

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