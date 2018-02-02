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(Görüntülü Haber) Afrin'deki Mehmetçiğe 2018 mesajlı bayrak

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY'ın İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri 'Afrin Yolunda Bir Bayrak' projesi ile Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçiğe gönderilmek üzere, insanların içinden geçen mesajların eklendiği 2018 adet ay yı

02 Şubat 2018 20:31

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA) HATAY\'ın İskenderun Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüleri \'Afrin Yolunda Bir Bayrak\' projesi ile Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçiğe gönderilmek üzere, insanların içinden geçen mesajların eklendiği 2018 adet ay yıldızlı Türk Bayrak hazırlanıyor. Bayrakların kırmızı keçe (9x6 cm) boyutunda zemin üzerine, beyaz keçeden ay 4 cm yıldız 2 cm olarak yapıştırılıp, oluşturuluyor. Bu bayraklara ek olarak vatandaşların, vatana millete, Mehmetçiklere olan sevgisi ile samimi duygularını aktardığı bir resim yaparak veya mektup yazarak, sağ alt köşesine de adı-soyadı, yaş bilgileri yazıyorlar. Projenin çok ilgi gördüğünü söyleyen İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, Afrin\'de kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadeleye bizlerde manevi bir destek vermeyi amaçladık. Şuanda toplanıyor 2018 adet olduktan sonra Afrin\'de ki askerlerimize göndereceğiz. En güzel mesajı, mektubu yazan gençlerimizle de bu askerlerimizi operasyon bittikten sonra da buluşturmayı düşünüyoruz dedi.

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