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(Görüntülü Haber) Afrin'deki güvenlik güçleri için kurban kesildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Sağlık İl Müdürlüğü çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için kurban kesti

23 Şubat 2018 20:35

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Sağlık İl Müdürlüğü çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için kurban kesti. Sağlık İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kurban kesim programına Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sağlık İl Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç ile Sağlık İl Müdürlüğü çalışanları katıldı. Afrin\'de bulunan askerler için dua edilmesinin ardından Sağlık İl Müdürlüğü çalışanlarının aralarında topladıkları para ile alınan 5 kurban tekbirler eşliğinde kesildi. Kurban kesiminin ardından açıklama yapan Sağlık İl Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç, \"Personelimizin arzusuyla onların gönlünden gelerek Afrin\'de görev yapan askerimize, polisimize manevi bir destek olması açısından kurbana niyetlendi kardeşlerimiz. Organize ederek bugün de yerine getirdik. Rabbim orada hizmet eden, çarpışan askerimizi, polisimizi muhafaza etsin\" dedi. Kesilen kurbanlar Hayat Ağacı Derneği bünyesindeki Gıda Bankası\'na bağışlanarak ihtiyaçlı ailelere dağıtılacak.

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