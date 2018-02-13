(Görüntülü Haber) Afrin'deki askerler için ördüler

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Darıca ilçesinde, Eskişehirliler Derneği üyesi kadınlar, Afrin\'deki Türk askerleri için bere, atkı, eldiven ve boyunluk ördü. Kadınların ördüğü malzemeler, Mehmetçiklere gönderilmesi için Gebze Askerlik Şubesi\'ne teslim edilecek. Darıca\'da bulunan Eskişehirliler Derneği üyesi kadınlar Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için bere, atkı, eldiven ve boyunluk ördü. Dernekte düzenlenen törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Eskişehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan Kaya ve dernek yöneticileri katıldı. Törende askerler için dua edildi. Derneğin kadın kolları başkanı Özlem Gökben, kaymakamlığın projede kendilerine yol gösterdiğini belirterek, \"Afrin ve yurdumuzun diğer bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğimize destek vermek için derneğimizin kadın kolları üyeleri, küçük de olsa bir hediye anlamında el emekleri ve göz nurları ile atkı, bere, boyunluk ve eldivenler ördü. Bizim için çok önemli olan ve tüm ülke geneline yayılan bu dayanışma, birlik ve beraberlikte bizim de tuzumuz olsun istedik. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz\" dedi. Kaymakam Ömer Karaman ise \"Darıca Eskişehirliler Derneği\'nin çam sakızı çoban armağanı olan bu hediyelerin, Mehmetçiğimize moral ve motivasyon anlamında çok şeyler katacağına inanıyoruz. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir ülkenin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Ülkemiz büyük bir seferberlik içinde. Tüm insanlarımız oradaki, Mehmetçiğe nasıl destek vereceklerinin mücadelesini veriyor. Ev hanımlarımızın el emeği göz nuru ile ördükleri bu eşyaları hazırlayan Eskişehirli kadın kollarına sonsuz teşekkür ederim\" diye konuştu. Darıca Eskişehirliler Derneği Başkanı Ceylan Kaya ise malzemeleri Afrin\'e gönderilmek üzere Gebze Askerlik Şubesi\'ne teslim edeceklerini söyledi.