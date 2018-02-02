T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Afrin'deki askerler için dua edildi

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR'da, Afrin operasyonuna katılan askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi

02 Şubat 2018 20:14

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da, Afrin operasyonuna katılan askerler için Kur\'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Burdur Valiliği\'nin çağrısıyla Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonuna katılan askerler için çarşamba günü sabah namazından itibaren il genelindeki 533 camide mukabele okunuyor, hatim indiriliyor. Cuma namazı öncesinde Ulu Camii\'nde vaaz veren Burdur Müftüsü Hıdır Bayrak, Allah Afrin\'in fethini müyesser kılsın inşallah dedi. Terör yuvalarından atılan bombaların masum ve günahsız insanların üzerine düştüğünü belirten Bayrak, Onlar da şehit oluyor. Alla şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin. Zeytin Dalı operasyonu hem ülkemizin huzuru hem kardeş Suriye halkının huzur için yapılmaktadır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin diye konuştu. Ulu camii imamı Turan Çakır\'ın Fetih suresini okumasının ardından dua edildi. Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılınç, STK temsilcileri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası ise cemaate etli pilav ve helva ikram edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mesut MADAN BURDUR DHA BURDUR AfrinKur KerimBurdur ValiliğiSuriye AfrinCumaUlu CamiiBurdur Müftüsü Hıdır Bayrak Allah AfrinTerörBayrak OnlarAllaZeytin DalıSuriyeAllahUluTuranFetihBurdur ValisiYılmaz Ak Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24