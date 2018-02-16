(Görüntülü Haber) Afrin'de teröristler 5 kilometrelik hendek kazmış

Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye), (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, terör örgütü PYD/PKK’dan kurtarılan Dikmetaş köyü yakınlarında, teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin harekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesi\'nden Burseya Dağı\'na uzandığı belirlendi. TSK tarafından 20 Ocak\'ta başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin kırsalında çok sayıda köy, terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden arındırılan yerleşim alanları ile kritik bölgelerde güvenlik güçlerince, patlayıcı imha çalışması sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek, Azez ve çevre köylere gidenler dönüyor. 5 KİLOMETRELİK TÜNEL Harekat kapsamında, kısa süre önce, Afrin’in Dikmetaş köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanan patlayıcı arama ve temizleme çalışmasına devam edilen Dikmetaş köyü ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Yazıbağ köyü arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. Görenleri şaşırtan, 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü. Kilometrelerce uzanan ve arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği tünelin, teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendekle ayrıca kara operasyonunda, birliklerin hareket alanını kısıtlayarak, ilerlemesini engellemenin amaçlandığı kaydedildi.