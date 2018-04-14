(Görüntülü Haber) Afrin'de JÖH ve PÖH'lerden ortak operasyon

EYP\'lerin imha edilme anı





Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin\'de Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin ortak operasyonları devam ediyor. Güvenlik güçleri, teröristlerin saklandıkları bölgelerde önceden döşedikleri çok sayıda el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etti.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Jandarma ve Polis Özel Harekat timleri Afrin\'de operasyonlarını sürdürüyor. Güvenlik güçleri teröristlerin saklandıkları mağara ve tünelleri didik didik arıyor. Teröristlerin önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcılar tespit edilerek imha ediliyor. Güvenlik güçleri son olarak Afrin\'deki Darh obası, Racu ve Şeyh obası köylerinde temas araması yaptı ve el yapımı patlayıcıları tespit ederek imha etti.





107 MAYIN VE 781 EL YAPIMI PATLAYICI TESPİT EDİLEREK İMHA EDİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklama yapıldı.Harekâtta bugüne kadar teröristlerle girilen çatışma ve saldırılarda 52 askerin şehit olduğu belirtilen açıklamada, bölgede patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü ifade edilerek, şöyle denildi: \"Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 157 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 52 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 232 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 107 mayın ve 781 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.\"