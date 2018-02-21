(Görüntülü Haber) Afrin'de ayağı kırılan uzman çavuşu, gazi ağabeyi karşıladı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin Bölgesi\'nde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda intikal sırasında ayağı kırılan Mersinli Uzman Çavuş Halil Culu, tedavisinin ardından getirildiği Erdemli\'de ailesinin evinde yaşadığı evde, ağabeyi Gazi Uzman Çavuş Talip Culu tarafından karşılandı. Siirt Komanda Tugayı\'nda görevli Uzman Çavuş Halil Culu\'nun (27), Zeytin Dalı Harekatı\'nda sol bacağı kırıldı. Culu, tedavisinin ardından Mersin\'in Erdemli ilçesinde seracılık yapan ailesinin yaşadığı eve getirildi. Halil Culu\'yu, 2016\'da Hatay\'ın Yayladağı ilçesinde karakol nöbeti sırasında DAEŞ\'lı teröristler tarafından atılan havan mermisi şarapnelinin sol gözüne isabet etmesi sonucunda gazi olan ağabeyi Talip Culu (28) ve annesi Fatma Culu karşıladı. Halil Culu, ayağının iyileşmesinin ardından yeniden operasyona katılacağını söyledi. Culu, \"Vatanımız sağ olsun. Afrin\'de 1027 rakımlı tepeye ilerlerken çamura saplanan ayağım kırıldı. Daha sonra Hatay\'da tedavi oldum. Şimdi Erdemli\'deki evimize geldim. 2013 yılından bu yana uzman çavuş olarak görev yapıyorum. İyileşince yeniden operasyona katılacağım. Türk halkı bizlerden dualarını eksik etmesin. İsteğimiz sadece dualarıdır\" dedi. Ağabeyi Talip Culu, \"Vatanımız sağ olsun\" dedi. Annei Fatma Culu (52) ise \"Benim 3 çocuğum var biri kız ikisi erkek. Vatanımız sağ olsun. Ben çocuklarımı çok zor şartlarda büyüttüm. Çocuklarımı çok küçük yaştan itibaren yalnız başıma yevmiye ile domates seralarında çalışarak büyüttüm. İkisini de vatan için askere gönderdim ve ikisi de vatan için gazi oldu. Ben evlatlarımla gurur duyuyorum. Şimdi iki gazimizin arasında duruyorum. Bu benim için en büyük mutluluktur\" dedi. Tedavisi evde devam eden Uzman Çavuş Halil Culu\'yu Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Savaş Cingöz, Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Bilgin Gökhan ziyaret etti. Kaymakam Avni Kula, \"Operasyona katılan bütün askerlerimize Allah\'ım güç kuvvet versin. Onlara yardımcı olsun. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum\" dedi.