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(Görüntülü Haber)  Afrin ve sınırdaki Mehmetçik için boyunluk ördüler

    Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da, sosyal medya üzerinden örgütlenen 150 kadın, bir araya gelerek,  'Zeytin Dalı Harekatı'nda sınır bölgesi ve Afrin'de görev yapan Mehmetçikler için 1200 boyunluk ördü

07 Şubat 2018 15:55

 

 

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN\'da, sosyal medya üzerinden örgütlenen 150 kadın, bir araya gelerek,  \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda sınır bölgesi ve Afrin\'de görev yapan Mehmetçikler için 1200 boyunluk ördü. Kadınlar, kendi ve çocuklarının askerlere yazdıkları mektuplarla birlikte boyunlukları, koliler halinde paketleyip, sınırdaki birliklere gönderdi.

Karaman\'da oturan ev kadını Ayşegül Eğilmez, sosyal paylaşım sitesinde, \'Karamanlı hanımlar hep birlikte\' adlı grup kurdu. Eğilmez, geçen ay da sınırdaki askerlerin üşümemesi ve onlara destek olmak için sosyal medyadaki grubundan Mehmetçiklere boyunluk örülmesi için kampanya başlattı Bir grup kadın, askerler için boyunluk ördüğü sırada Afrin\'e yönelik \'Zeytin Dalı Harekatı\' başladı. Bunun üzerine katılımcı sayısı hızla artarak 150 kadın 1200 boyunluk ördü.  Kadınlar, kendi ve çocuklarının askerlere yazdıkları mektuplarla birlikte boyunlukları, koliler halinde paketleyip, dün sınırdaki birliklere yolladı.

Kampanyaya yurt dışından da katılımların olduğunu ifade eden Ayşegül Eğilmez, şunları söyledi:

\"İstanbul ve İzmir\'den boyunluk örüp gönderen hemşehrilerimiz oldu. Yurt dışındaki katılımcılar ise iplerin parası gönderdi, biz buradan ip alıp ördük. Onlar ülkemizin güvenliği için kış şartlarında mücadele ederken onlara bir nebze olsun destek olmak istedik. Mehmetçiklerimize boyunluklarımızı iki parça olarak göndereceğiz. Bir kısmı Afrin\'e bir kısmı Şırnak\'a gidecek. Gönderdiğimiz boyunluklar inşallah onları hem soğuktan korur hem onlara zırh olur. Bütün dualarımız Mehmetçik ile onlar bizim kalplerimizde yüreklerimizde olduklarını bilsinler. Morallerini motivasyonlarını bozmasınlar.\'\' 
 

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