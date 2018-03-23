(Görüntülü Haber) Afrin şehidini Tokat'ta son yolculuğuna 5 bin kişi uğurladı

İbrahim UĞUR/TURHAL (Tokat), (DHA)- SURİYE\'de Afrin kentinde arama tarama çalışmaları sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün cenazesi, memleketi Tokat\'ın Turhal ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle, son yolculuğuna uğurlandı. Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Sözleşmeli Er Gökhan Güllü\'nün cenazesi, helallik alınması için son kez Celal Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Baba Şahin Güllü ve ağabeyi Hüseyin Güllü cenaze aracındaki şehit Gökhan Güllü\'nün tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, alınan helalliğin ardından askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi. Burada baba Şahin Güllü oğlunun fotoğrafını, ağabey Hüseyin Güllü ise kardeşinin tabutunu öptü. Anne Naciye Güllü ise oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü. Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 48\'inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cuma namazı sonrası Tokat İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Turhal Belediyesi\'ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" diye slogan attı. Şehit Sözleşmeli Er Gökhan Güllü, ilçedeki Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi. ÜÇ ARKADAŞI ÖLÜM AYIRDI Afrin\'deki şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü\'nün kendisi gibi Tokatlı olan silah arkadaşları Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen ve Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in de patlama sırasında aynı yerde oldukları ortaya çıktı. Aynı patlamada üç arkadaştan Gökhan Güllü şehit olurken, Turhallı Muhammed Hasan Çeçen ve Niksarlı Necmettin Yiğit yaralandı. Şehit Gökhan Güllü’nün sosyal medya hesabından, yaralanan arkadaşı Muhammed Hasan Çeçen ile yan yana çekilen fotoğraflarını \'Yine Turhallılar, yan yana\' diyerek paylaştığı görüldü. Yaralı iki askerin Ankara GATA’da tedavilerinin sürdüğü bildirildi.