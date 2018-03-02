(Görüntülü Haber) Afrin şehidi Uzman Çavuş Dinek, telefonla görüştüğü annesinden helallik istemiş

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in (22) cenazesi, Aydın\'ın Nazilli ilçesindeki baba ocağına getirildi. Şehit Dinek\'in 2 gün önce annesiyle görüşüp, \"Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin\'e gideceğiz. Hakkını helal et\" dediği belirtildi.



\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, PYD/YPG\'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 8 askerden Jandarma Uzman Çavuş Dinek\'in şehadet haberi, ailesinin yaşadığı Aydın\'ın Nazilli ilçesi ile memleketi Denizli\'de büyük üzüntü yarattı. Nazilli\'de boyacılık yapan baba Kenan Dinek (48), anne Sezgül Dinek (46), kız kardeş Nimet Dinek (20) ve 6 aylık nişanlısı Huriye Alaca, acı haberle yıkıldı. Şehidin ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrağı asıldı. Aile yakınları ve komşuları, babaevine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Dinek\'in 1,5 yıl önce uzman çavuş olduğu, annesinin 1 ay önce trafik kazası geçirdiği ve sol ayağının kırıldığı öğrenildi.



ŞEHİDİN KARDEŞİ VE NİŞANLISI ASKER ÜNİFORMASI GİYDİ



Şehit Uzman Çavuş Dinek\'in cenazesi, hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havaalanı\'na getirilmesinin ardından kara yolu kullanılarak, konvoyla Aydın\'ın Nazilli ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 520 Sokak\'taki babaevine ulaştırıldı. Yaklaşık 3 bin Nazillili, helallik alınması için baba ocağına getirilen şehidini yalnız bırakmadı. Evin önünde şehit cenazesini karşılayanlar arasında yer alan kız kardeşi Nimet Dinek ile nişanlısı Huriye Alaca\'nın askeri üniforma giydiği görüldü. Şehidin kız kardeşinin \"Ağabey, bizi nerelere bıraktın?\", nişanlısının ise \"Daha düğün yapacaktın. Evlenecektik. Bırakıp, gittin bizi\" diye feryat etmesi yürekleri dağladı.



Geçirdiği kaza nedeniyle ayağı alçıda olduğu için koltuk değneğiyle ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen şehit annesi Sezgül Dinek\'in \"Yavrum, 2 gün önce daha yeni görüşmüştük. Bırakıp, gittin bizi\" diye ağlaması herkesi duygulandırdı. Başta baba Kenan Dinek olmak üzere aile fertleri, gözyaşlarını tutamayıp, şehidin tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü.



Evin önünde helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Dinek\'in cenazesi, törenin yapılacağı ve toprağa verileceği memleketi Denizli\'nin Tavas ilçesi Çalık Mahallesi\'ne gönderildi. Askerlerin omzuna aldığı şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, kara yoluyla Denizli\'ye uğurlandı.



İlçe sakinleri, \'Teröre lanet olsun\' sloganı attı. Şehit Dinek\'i, Nazilli\'de 3 bini aşkın kişinin yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, ildeki kaymakamlar, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de yalnız bırakmadı.



ANNESİNDEN HELALLİK İSTEMİŞ



Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Dinek\'in, 2 gün önce, telefonda görüştüğü annesi Sezgül Dinek\'e \"Buralar çok sisli, dumanlı. Afrin\'e gideceğiz. Hakkını helal et\" dediği belirtildi.