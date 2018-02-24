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(Görüntülü Haber) Afrin gazisine ev sözü

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), (DHA) MERSİN'in Erdemli ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Siirt Komanda Tugayında görevli Uzman Çavuş Halil Culu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Belediye Baş

24 Şubat 2018 18:59

Mehmet DOĞANER ERDEMLİ(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Erdemli ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Siirt Komanda Tugayında görevli Uzman Çavuş Halil Culu\'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ev sözü verdi. Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Savaş Cingöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin\'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan gazi Uzman Çavuş Halil Culu\'yu ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilçe protokolü gazi ile yakından ilgilenirken Başkan Tollu, şehit ve gazilerin sayesinde bugün bu ülkede özgür bir şekilde yaşadıklarını belirterek, Bizlere de onlara hizmetkârı olmak düşüyor. Onlar emredecek bizler de yerine getireceğiz. Erdemli Belediyesi her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin hizmetindedir. Onların hakkı maddi hiçbir değerle ödenmez. Çünkü onlar bu memleketin gerçek sahipleridir dedi. Başkan Tollu, gazi Culu\'ya ev armağan edilmesi için girişim başlattıklarını ifade ederek, Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar için ne yapsak azdır. Onlar her türlü hizmetin en iyisine layıktırlar. Onların sayesinde bugün buralardayız. Biz de onlara layık olabilmek için küçük bir şey yapmak istiyoruz ve bir ev armağan etmek istiyoruz. Erdemli\'nin kadirşinas, iş adamları ve hayırsever insanlarıyla birlikte gazimize bir nebze diyet borcumuzu ödemek adına her türlü hizmet taleplerinizi yerine getireceğimiz gibi hayırsever iş adamlarımızla birlikte bir de ev armağan etmek istiyoruz diye konuştu.

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