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(Görüntülü Haber) Afganları dövüp gasp ettiği öne sürülen 4 kişi yakalandı

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu kişiler ile misafirlerini darp edip, para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp ettiği iddia edilen 4 kişi, polis tarafından yakala

01 Aralık 2017 20:14

Ramazan ÇETİN DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ\'de, kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşayan Afganistan uyruklu kişiler ile misafirlerini darp edip, para ve değerli eşyalarını bıçak zoruyla gasp ettiği iddia edilen 4 kişi, polis tarafından yakalandı. Olay, geçen 10 Kasım\'da, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 1573 Sokak\'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz 4 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, Afganistan uyruklu Amir Amıdı (30), Nure Kaveme (33), Mohammad Sharıf Fakır (42) ve Sanamollah Mahsunı\'nın (22) yaşadığı eve girdi. Şüpheliler, iddiya göre, ev sahibi 4 Afgan ile 4 misafirini bıçak zoruyla bir odaya toplayıp, darp ettikten sonra paralarını ve değerli eşyalarını alarak evden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Denizl Emniyeti Asayiş Şube Müdürülğü ekipleri, kaçan 4 kişinin kimliğini belirledi. Operasyon başlatan polis, 19 yaşındaki B.A., 23 yaşındaki O.K., 24 yaşındaki Ö.D. ile 32 yaşındaki G.G.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE ETMİŞ Haklarındaki gasp suçlamasını kabul etmeyen zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan G.G., adliye getirildiği sırada uyuşturucuyla mücadele ettiklerini öne sürerek, Uyuşturucu satıyorlardı, uyuşturucu sattırmayız, sadece uyardık dedi.

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