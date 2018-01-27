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(Görüntülü Haber) Afgan gençlerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Afganistan uyruklu 4 genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

27 Ocak 2018 22:43

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Afganistan uyruklu 4 genç arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında kent meydanındaki Selçuklu Parkı içindeki Kale Camisi ile Buruciye Medresesi arasındaki alanda meydana geldi. Parkta birlikte oturan Afganistan uyruklu 4 genç arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada, Murtaza Sohrabi (23), Shahab Sadat (21), Ali Muhammadi (22), bıçakla yaralandı. Diğer Afgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılardan Murtaza Sohrabi ve Ali Muhammadi ambulansla, elinden yaralanan Shahab Sadat ise polis ekiplerince Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sohrabi ve Muhammadi, ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Ali Muhammadi\'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay sonrası kaçan diğer Afgan\'ın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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