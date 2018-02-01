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(Görüntülü Haber) Afgan gencin cinayet zanlısı Adliye'de

Hakan KALELİ SİVAS, (DHA) SİVAS'ta 6 gün önce Afganistan uyruklu 4 genç arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Muhammadi(22) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

01 Şubat 2018 19:23

Hakan KALELİ SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta 6 gün önce Afganistan uyruklu 4 genç arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Ali Muhammadi(22) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cinayetin şüphelisi olarak gözaltına alınan Shahab Sadat (21) adliyeye sevk edildi.Sivas\'ta geçen hafta cumartesi günü öğlen saatlerinde kent meydanındaki Selçuklu Parkı içindeki Kale Camisi ile Buruciye Medresesi arasındaki alanda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada Murtaza Sohrabi (23), Shahab Sadat, Ali Muhammadi, yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ali Muhammedi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fatkültesi Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Olayda bıçakla elinden yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan Shahab Sadat cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işleminin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Yüzünde bıçak yarası ve kolunda kırık olan şüpheli sorguya alındı.

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