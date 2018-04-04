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(Görüntülü Haber) Afgan bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta dünyaya gelen Afganistan uyruklu Abdullah bebek, solunum yetmezliği şikayeti nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

04 Nisan 2018 17:36

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta dünyaya gelen Afganistan uyruklu Abdullah bebek, solunum yetmezliği şikayeti nedeniyle ambulans helikopterle Ankara\'ya sevk edildi.

​Afganistan\'dan Türkiye\'ye göç eden Abdurrahman ve Sakine Tajik çiftinin 3\'üncü çocukları bu sabah Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Doktorlar, Abdullah ismi konulan bebeğin, solunum yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastaneye sevkine karar verdi. Sağlık Bakanlığı ile irtibat kuran hastane yönetimi, hava ambulansı talep etti. Kuvöze konulan Abdullah bebek, Zonguldak Kozlu Stadı\'na inen ambulans helikopterle Ankara Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'ne sevk edildi.

Çocuğunun helikopterle götürülüşü sırasında duygulanan Abdurrahman Tajik, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

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