(Görüntülü Haber) Afetzedeler: Konutları alın bizi de huzur evine yerleştirin

Murat AYDIN/ŞENKAYA (Erzurum),(DHA)- ERZURUM\'un Şenkaya İlçesi\'nde meydana gelen heyelandan sonra yaptırılan konutlara yerleştirilen afetzedeler, ayda 400 TL olan taksitlerini ödeyecek güçleri olmadığını iddia ederek, \"Devlet konutları geri alsın. Bizleri de huzurevine yerleştirsin\" dedi. Şenkaya İlçesi\'nin Turnalı Mahallesinde 2006\'da meydana gelen heyelan sonrası, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki araziye 42 konut yaptırılması kararlaştırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Afet Konutlarının inşaat ihalesi 2009\'da gerçekleştirildi, yapılan konutlar 2010 yılının Aralık ayında AFAD Başkanlığına teslim edildi. AFAD Başkanlığı, hak sahiplerini 87 bin 606 lira üzerinden 20 yıl vadeli olarak borçlandırdı. Afetzedeler, 2 yılı ödemesiz olarak borçlarını 18 yılda eşit taksitler halinde ve faizsiz olarak ayda 405 liralık taksitler halinde ödeyecek. AFAD, ayrıca kendi evini yapana ise 43 bin lira ödeme yaptı. Ancak afet konutlarının pahalı olarak yapıldığını öne süren afetzedeler, taksitleri ödeyecek güçlerinin olmadığını öne sürdü. Afet konut fiyatlarının el yaktığını ifade eden Şahin Erdem Çüçen \"Afet konutlarının 42\'sinden 21\'inin ne yolu var ne de çevre düzenlemesi\" dedi. Afetzedelerden Osman Yıldırım, \"Heyelan sonrası devletimiz bize konut yapma kararı aldı. Teslim edilen konutlar çok pahalı. Konutlar bugün yapılsa maliyeti 55 bin TL\'yi bulmaz. Ayda 400 liradan fazla geri dönüş ödüyoruz. Devlet konutları geri alsın. Bizleri de huzurevine yerleştirsin\" diye konuştu. Afet konutlarının karşılığında borçlandırıldıklarına işaret eden Tahsin Çüçen ise şunları söyledi: \"Ben emekli memurum. Heyelan nedeniyle devlet köyümüzün yerini değiştirdi, konut yaptırdı. Yapılan konutlar karşılığında da vatandaştan senet alındı. Senetlerde herhangi bir birim fiyatı belli değil. Köylü vatandaş zaten gariban. İçlerinde asgari ücretle çalışan, emekli maaşı alan benden başka kimse yok. Hayvancılıkla geçimini sürdürüyor bu insanlar. Yaptığımız müracaatlara rağmen ana para ve taksitlerde hiçbir değişiklik olmadı.\"