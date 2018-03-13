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(Görüntülü Haber) Adli memur, uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, yol kontrolü yapan polislerin, şüphe üzerine durdurduğu tahta masa yüklü kamyonette 217 kilo esrar ele geçirildi

13 Mart 2018 13:30

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, yol kontrolü yapan polislerin, şüphe üzerine durdurduğu tahta masa yüklü kamyonette 217 kilo esrar ele geçirildi. Adli memur olduğu anlaşılan kamyonet sürücüsü V.O. (49) tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphelendikleri tahta masa yüklü kamyoneti durdurdu. Hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, masaların arasına gizlenmiş 217 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü V.O. gözaltına alındı. Uyuşturucuları Diyarbakır\'dan getirdiğini söyleyen V.O.\'nün adli memur olduğu öğrenildi. Nerede görev yaptığı açıklanmayan V.O. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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