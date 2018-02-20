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(Görüntülü Haber) Adıyaman'dan Mehmetçiğe 1 ton bal

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'e yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' yürüten askerlere Adıyaman'dan 1 ton bal gönderildi

20 Şubat 2018 20:33

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' yürüten askerlere Adıyaman\'dan 1 ton bal gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin\'e yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' sabah yola çıkan 70 kişilik Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekibi ile birlikte Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından 1 ton \'Altın Geven Balı\' gönderildi. Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Öztürk, Adıyaman Arıcılar Birliği olarak Afrin\'deki kahraman askerlerimize bir ton bal gönderiyoruz. Gerekirse 10 ton bal göndermeye hazırız. Ben bir Kürt\'üm, bu davanın Kürt davası olmadığına yürekten inanıyorum. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun dedi. Yapılan açıklamanın ardından Jandarma Özel Harekat\'a getirilen 1 ton bal kamyonete yüklenerek yola çıktı.

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